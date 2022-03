Côte d’Ivoire: plusieurs morts dans l’effondrement d’un immeuble à Abidjan

Le bilan provisoire à la mi-journée du lundi 07 mars fait état 34 victimes dont 13 évacuées, 17 mises en sécurité et 04 décédées (un homme, une femme et deux enfants). Les recherches se poursuivent en alternant moyens lourds et techniques manuelles.

