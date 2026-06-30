Côte d’Ivoire – Norvège: les compos officielles avec Haaland et Yan Diomandé

La Côte d’Ivoire défie la Norvège ce mardi en seizième de finale de la Coupe du monde 2026, au AT&T Stadium de Dallas. Les compos officielles sont tombées

La Côte d’Ivoire défie la Norvège, ce mardi au AT&T Stadium de Dallas, dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Le coup d’envoi est prévu à 18h (GMT+1). Pour cette rencontre à élimination directe, Emerse Faé dispose de l’ensemble de son effectif. Le sélectionneur ivoirien aligne son équipe type avec l’ambition de faire tomber une sélection norvégienne emmenée par ses stars offensives.

En face, Ståle Solbakken doit composer sans Ryerson, forfait sur blessure. Un coup dur pour la Norvège, qui s’appuie malgré tout sur ses cadres habituels pour tenter de franchir ce tour. Sans surprise, Erling Haaland est bien titulaire à la pointe de l’attaque, épaulé par Antonio Nusa et Jørgen Strand Larsen. Martin Ødegaard, capitaine, est chargé d’organiser le jeu au milieu de terrain.

Côté ivoirien, Franck Kessié porte le brassard et encadre un entrejeu dense, aux côtés de Sangaré et Oulaï. En attaque, Nicolas Pépé, Bonny et Yan Diomandé seront chargés de faire parler la vitesse et la percussion.

Les compositions officielles :

Côte d’Ivoire : Y. Fofana – Doué, Kossounou, Agbadou, Konan – Kessié (cap.), Sangaré, Oulaï – Pépé, Bonny, Y. Diomandé.

Norvège : Nyland – Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe – Ødegaard (cap.), Berge, Berg – Sørloth, Haaland, Nusa.