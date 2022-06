Côte d’Ivoire – Niamey: Mali, Burkina, Guinée…ce que Bazoum et Ouattara se sont dit

Au cours de sa visite de 48 heures entamée en Côte d’Ivoire jeudi, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a discuté avec son hôte, des questions économiques, sécuritaires, et de la situation politique dans la sous-région, notamment au Burkina, au Mali et en Guinée.

A l’invitation du président ivoirien Alassane Ouattara, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a effectué une visite officielle à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Outre les sujets sécuritaires et économiques abordés, les deux chefs d’Etat ont passé au peigne fin, la situation politique au Burkina, au Mali et en Guinée.

Cette rencontre qui intervient avant le prochain sommet de la CEDEAO, a été donc mise à profit par les deux chefs d’Etat pour harmoniser leur point de vue sur les processus de transition en cours dans ses différents pays voisins.

« Nous avons un sommet de la CEDEAO bientôt le 3 juillet à Accra. Nous avons essayé d’harmoniser nos points de vue sur ce dossier délicat. Que ce soit sur le Burkina, le Mali ou la Guinée, ce sont des pays voisins de la Côte d’Ivoire. Le Mali et le Burkina sont voisins du Niger donc ce sont des pays avec lesquels on doit entretenir et développer des relations de confort et de confiance aussi, », a déclaré Alassane Ouattara lors d’un point presse

« Donc le prochain sommet de la CEDEAO, c’est quelque chose d’important pour nous. Il s’agit non seulement de nos frères des pays voisins. Mais également de la sécurité dans nos propres pays. Je souhaiterais vous dire combien je suis heureux de vous revoir à Abidjan. », a poursuivi le chef d’Etat ivoirien.

De son côté, le président nigérien a affirmé que le duo Bazoum-Ouattara est prêt pour une synergie d’action dans l’intérêt de ses trois pays voisins qui traversent une situation critique au plan politique: « Nous sommes en train de conjuguer nos efforts pour accompagner ces pays frères à se sortir de cette mauvaise passe», a confirmé Mohamed Bazoum.

Les deux chefs d’Etat ont également tenu une rencontre élargie aux membres des deux délégations sanctionnée par la signature de plusieurs accords, dans le domaine des hydrocarbures, de l’élevage, de la formation professionnelle, des échanges commerciaux et de la Coopération entre autres.