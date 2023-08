Côte d’Ivoire – Municipales 2023 : Yasmina Ouégnin officiellement investie à Cocody

Le samedi 12 août 2023, Yasmina Ouégnin, la leader de la liste indépendante « Ensemble Pour Cocody », a été officiellement investie dans la commune de Cocody, à Abidjan.

La liste « Ensemble pour Cocody » est composée d’une équipe de 65 personnes qui se présentent comme « responsables et déterminés à dire oui à la population de Cocody » pour apporter un « changement réel et concret pour Cocody ». L’équipe est prête à se battre pour la magistrature communale, avec trois couleurs qui représentent « lumière et puissance » (Jaune), « espoir » (le Vert) et « pureté » (Blanc).

Doulaye Coulibaly, directrice de campagne de la liste « Ensemble pour Cocody », a déclaré que, avec 22 femmes sur les 65 membres de l’équipe, « la liste a été équilibrée avec des femmes et des hommes d’origines diverses et variées ». Yasmina Ouégnin a souligné que le combat qu’elle a choisi de mener est commun à tous. Il est nécessaire de renforcer et de continuer cette lutte. Cependant, « j’ai décidé de transfigurer notre commune et de la remettre sur la voie du développement vrai et partagé ».

Selon la candidate, elle réussira à atteindre cet objectif grâce à une gouvernance proactive et transparente, et aussi, réalisera ce changement en mettant en œuvre un projet consensuel et innovant qui apportera du bien-être à la collectivité. De plus, elle a estimé que cela permettrait à Cocody de retrouver sa noblesse.

Ensuite, elle a déclaré qu’elle et ses amis sont prêts à offrir le meilleur aux habitants de Cocody. « Mes 64 compagnons et moi-même sommes résolus à répondre à l’appel pressant et suffisamment audible des braves et vaillantes populations de cocody qui aspirent légitimement à un mieux être », a-t-elle indiqué. En ajoutant, « notre offre politique, notre engagement citoyen et nos nobles ambitions pour notre commune demeurent en phase avec les attentes des habitantes et des habitants de Cocody et ainsi que de ceux et de celles qui y ont des intérêts. »

De plus, ses objectifs pour Cocody et ses résidents incluent une éducation de haute qualité, une santé pour tous, l’autonomisation des femmes et des jeunes, l’assainissement de l’environnement, le logement, le transport, la redynamisation de la commune et des autres villes. Notons que le 2 septembre prochain aura lieu les élections locales et régionales sur le territoire ivoirien.