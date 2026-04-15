Côte d’Ivoire : Mise au point sur le 3e et dernier C2D de plus de 750 milliards FCFA

La Côte d’Ivoire entame la phase finale du troisième Contrat de Désendettement et de Développement (C2D 2021-2027), doté de 750,77 milliards FCFA, à l’occasion de la revue sectorielle 2025 tenue à l’auditorium de la Primature à Abidjan. La réunion, présidée par la ministre des Affaires étrangères Nialé Kaba au nom du Premier ministre Robert Beugré Mambé, a réuni responsables gouvernementaux et partenaires pour faire le point sur l’exécution des projets financés par le mécanisme.

Le C2D transforme des créances françaises en financements de programmes de développement en Côte d’Ivoire. Depuis son lancement, le dispositif a mobilisé au total 1 902 milliards FCFA répartis sur trois cycles successifs. La revue sectorielle 2025 visait à apprécier l’état d’avancement des projets, à vérifier le respect des engagements financiers et à préciser les modalités de gestion durant les prochaines années.

Trois C2D ont été signés entre Abidjan et Paris : le premier pour la période 2012-2015 (413,25 milliards FCFA), le second couvrant 2014-2020 (738 milliards FCFA) et le troisième en cours (2021-2027) pour 750,77 milliards FCFA. Selon la coordinatrice du Secrétariat technique du C2D, Léa Djatti Diaté, les deux premiers cycles sont désormais achevés et l’effort se concentre sur la mise en œuvre des conventions actives dans le cadre du C2D 3. Au total, 53 conventions de financement sont en cours d’exécution, dont une vingtaine relèvent encore du troisième contrat.

Avancement financier, calendrier et gestion des projets

Le fonctionnement du mécanisme repose sur une logique de conversion de créances assortie d’une discipline budgétaire : les sommes converties impliquent d’abord un remboursement des engagements avant leur réaffectation aux programmes. À ce jour, l’État ivoirien a déjà honoré 1 741 milliards FCFA des 1 902 milliards prévus. Un montant de 11,51 milliards FCFA est en cours de traitement, et il reste 148,7 milliards FCFA à rembourser sur la période 2026-2027. Ces chiffres ont été présentés comme l’état des paiements à la date de la revue sectorielle.

À partir de 2027, le pilotage du dispositif évoluera : la logique initiale de gestion budgétaire laissera place à un suivi axé sur la trésorerie et l’accompagnement des derniers chantiers jusqu’à leur achèvement. Certains programmes, en raison de la nature des travaux et des calendriers contractuels, pourront se poursuivre au-delà de la clôture du C2D 2027 et s’étendre jusqu’en 2032 pour atteindre leur pleine réalisation.

Les interventions financées par les trois C2D couvrent neuf secteurs jugés prioritaires par les autorités ivoiriennes : l’éducation, la formation et l’emploi ; la santé ; l’agriculture, le développement rural et la biodiversité ; le développement urbain, l’eau et l’assainissement ; les infrastructures de transport ; la justice ; la sécurité ; la gouvernance financière ; ainsi que les industries culturelles et créatives. Selon les bilans présentés, ces investissements ont soutenu la modernisation d’infrastructures, l’amélioration de services publics et la création d’opportunités économiques pour des populations, en particulier les jeunes.