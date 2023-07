Côte d’Ivoire: Manadja Confirmé et Mauricette Aholia fument le calumet de paix

Manadja Confirmé et Mauricette Aholia ont finalement enterré leur hache de guerre, grâce au Molare. L’information a été rendue publique par l’ancien membre de la Jet Set à travers une publication sur Facebook.

Depuis un bon moment, la relation entre Manadja Confirmé et Mauricette Aholia n’est pas au beau fixe. Mais à en croire une image publiée par Molare le mercredi 26 juillet 2023, les deux ex collaborateurs fument déjà le calumet de paix.

En effet, en légende à une photo des deux, le Boss de la structure M. Group a écrit «Les aînés créent les conditions de paix, Mauricette Aholia et Manadja Confirmé ! Ensemble on est toujours plus fort ».

Si l’on s’en tient alors à cette publication, Manadja Confirmé et Mauricette Aholia, pourraient donc reprendre leur collaboration.

Pour rappel, Manadja Confirmé, qui était le manager de DJ Congélateur avait mis un terme à sa collaboration avec le jeune chanteur. Et à la grande surprise de tous, ce dernier a été aperçu avec Mauricette Aholia. Rapidement les voix ont commencé par s’élever que les deux entretenaient une relation amoureuse. Après un bout de temps, une information selon laquelle, Mauricette Aholia était le manager de Manadja Confirmé a rempli la toile telle une traînée de poudre.

Malheureusement, cette collaboration n’a pas duré. Chacun d’entre eux a alors pris son chemin. Manadja Confirmé a continué avec sa carrière musicale. Quant à Mauricette Aholia, personne n’a plus de ses nouvelles.

