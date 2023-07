Côte d’Ivoire : malgré son exil, Guillaume Soro fait de nouvelle nomination

Le président de GPS a nommé le professeur Franklin Nyamsi, ancien conseiller spécial de Guillaume Soro, au poste de Coordonnateur de la Commission de Formation et des Livres de GPS au sein de leur parti politique.

Guillaume Soro, qui est en exil et a été privé de ses droits civiques en Côte d’Ivoire après avoir été condamné à 20 ans de prison, a nommé son plus proche collaborateur, Franklin Nyamsi, qui est actuellement en relation tendue avec le gouvernement français.

Dans un tweet, Franklin Nyamsi a exprimé sa gratitude à l’ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire pour la confiance qu’il lui a renouvelée. « En ce dimanche 23 juillet 2023, Je voudrais remercier solennellement le Président Guillaume Kigbafori Soro, Président du Mouvement GPS (Générations et Peuples Solidaires) de Côte d’Ivoire, pour la confiance qu’il a placée en moi en me nommant Coordonnateur de la Commission de Formation et des Livres de GPS », déclare-t-il en ajoutant : « C’est l’animation, avec plusieurs de nos camarades valeureux, de l’Ecole des Cadres de notre mouvement qui m’est ainsi confiée. »

- Publicité-

Pour rappel, Franklin Nyamsi Wa Kamerun, né en 1972 au Cameroun, est un professeur aggrégé de philosophie et docteur de l’Université de Lille 3. De plus, il a publié de nombreux livres en matière de philosophie, de littérature et d’analyse politique.