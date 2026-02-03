Côte d’Ivoire : l’Ivoire Black History Month met en avant les patrimoines ivoiriens

Le Black History Month est commémoré durant l’ensemble du mois de février et, cette année, l’événement marque son centenaire.

Le Black History Month est commémoré durant l’ensemble du mois de février et, cette année, l’événement marque son centenaire.

Initiée en 1926 aux États-Unis, cette commémoration a été conçue pour rappeler et transmettre aux jeunes Afro-Américains les étapes majeures de leur histoire, depuis la traite négrière et l’esclavage jusqu’aux combats pour la libération, en abordant également l’ensemble du patrimoine afro-américain sous ses multiples formes.

Au fil du temps, la célébration s’est étendue au-delà du territoire américain et trouve désormais des échos dans d’autres régions du monde, notamment sur le continent africain.

Publicité

iBHM en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, un collectif de jeunes engagés a lancé l’Ivoire Black History Month, un rendez-vous culturel qui en est aujourd’hui à sa septième édition. Les organisateurs insistent sur une approche qui ne reproduit pas mécaniquement le modèle américain : l’objectif déclaré est de valoriser la richesse et la diversité des cultures et des patrimoines ivoiriens.

Le slogan retenu pour cette édition est « iBHM 7 – Action ! ». Selon la communication officielle, la team Ivoire Black History Month a donné le coup d’envoi de l’édition en mettant l’accent sur trois axes : éducation, célébration et patrimonialisation.

Serge Alain Nhiang’O occupe le poste de directeur exécutif de l’iBHM. Il a été l’invité principal de l’émission animée par Sidy Yansané. Parmi les éditions antérieures, la deuxième édition de l’Ivoire Black History Month avait été lancée en 2021, rappelant la continuité de l’initiative sur plusieurs années.