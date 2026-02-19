Côte d’Ivoire – libération des prisonniers d’opinion : le PPA-CI sollicite le soutien du COSIM

Une délégation du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a été reçue, mercredi 18 février 2025, au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), à Abidjan. Objectif : solliciter l’appui des autorités religieuses sur la question des prisonniers d’opinion.

Une délégation du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a été reçue, mercredi 18 février 2025, au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), à Abidjan. Objectif : solliciter l’appui des autorités religieuses sur la question des prisonniers d’opinion.

Conduite par Emmanuel Acka, coordonnateur général de l’Initiative pour la libération des prisonniers d’opinion, la délégation a échangé avec le président du COSIM, Cheick Aïma Ousmane Diakité, et ses collaborateurs. Les discussions ont porté sur la situation des personnes détenues à la suite des manifestations politiques organisées par le parti.

Dans un compte rendu transmis aux médias, le COSIM évoque des échanges « fraternels » intervenus dans un contexte symbolique, marqué par le début du Ramadan et du Carême chrétien. Cheick Aïma Ousmane Diakité a indiqué avoir pris acte des préoccupations exprimées, appelant d’abord à la prière, tout en n’excluant pas d’éventuelles initiatives futures.

Publicité

De son côté, Emmanuel Acka a salué la disponibilité des responsables religieux et exprimé l’espoir que cette démarche contribue à faire avancer le dossier. Selon le PPA-CI, plus de 1 600 militants et cadres auraient été arrêtés lors des manifestations contre un quatrième mandat du président Alassane Ouattara. Le parti continue de contester cette perspective.