Côte d’Ivoire: les pluies diluviennes font plusieurs dizaines de victimes

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Côte d’Ivoire entre le 1er avril et le 10 juillet 2023 ont entraîné la mort de trente personnes, selon le porte-parole du gouvernement.

Les pluies diluviennes qui ont frappé la Côte d’Ivoire au cours des derniers mois ont causé la mort de trente personnes, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, lors d’un point de presse à Abidjan. Les régions les plus touchées sont Yopougon, Cocody, Adjamé, Attécoubé, Man, Dimbokro, Bouaflé, San-Pedro et Adzopé.

Les victimes sont décédées principalement suite à des noyades causées par les eaux de pluie et des éboulements de terrain. Les conséquences des intempéries ont également entraîné des disparitions de personnes ainsi que de nombreux blessés.

En plus des pertes en vies humaines, les pluies diluviennes ont causé d’importants dégâts matériels à travers le pays. Les secours ont constaté des inondations affectant les voies et les habitations, des coupures sur le réseau routier, des éboulements de terrain, des effondrements de murs, des destructions de biens et d’infrastructures économiques, ainsi que des sorties de lit de fleuves et de rivières. Les populations ont été contraintes de se déplacer en raison de ces conditions météorologiques extrêmes.

Le ministre Amadou Coulibaly a souligné que la situation était particulièrement critique à Grand-Bassam, dans le sud du pays, où soixante familles, représentant 225 personnes, ont été sinistrées.

Les autorités ivoiriennes sont mobilisées pour faire face à cette crise. Des mesures d’urgence ont été prises pour venir en aide aux populations affectées et pour évaluer les besoins en termes de secours, de reconstruction et de soutien aux sinistrés.