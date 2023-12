Côte d’Ivoire: le verdict est tombé pour Nicolas Pépé

Blessé aux ischio-jambiers dimanche, lors de la défaite en championnat contre Kayserispor (0-1), Nicolas Pépé sera éloigné des terrains pendant 2 à 3 semaines, a annoncé le club turc. Un coup dur pour l’attaquant ivoirien qui voit réduire ses chances d’être appelé pour la CAN 2023.

C’est une blessure qui arrive au mauvais moment pour Nicolas Pépé. Atterri à Trabzonspor en Turquie cet été où il tente de relancer sa carrière après un passage raté à Arsenal, l’attaquant ivoirien va devoir faire une pause. Aligné dimanche lors de la défaite face à Kayserispor (0-1) en championnat, l’Eléphant a dû quitter le pré avant la fin de la rencontre, victime d’une blessure musculaire.

Dans un communiqué, le club actuellement 6e du championnat turc a révélé que son joueur souffre d’une blessure aux ischio-jambiers. « À la suite de l’examen et de l’imagerie par résonance magnétique de notre joueur Nicolas Pépé, qui a quitté le match après avoir ressenti une douleur pendant le match de notre équipe de football A contre Kayserispor, une blessure musculaire (groupe des ischio-jambiers) a été détectée dans la partie supérieure droite du dos. Le traitement de notre joueur a été entamé par notre équipe médicale“, a annoncé son club mardi sur les réseaux sociaux.

Incertain pour la CAN 2023

Avec cette blessure, Nicolas Pépé sera éloigné des terrains entre deux à trois semaines. Un gros coup dur pour l’ancien lillois, à un mois de la CAN 2023. Alors que le dernier match de l’année de Trabzonspor est fixé au 23 décembre prochain, il est peu probable que le joueur de 28 ans soit rétabli avant cette rencontre. De quoi réduire les chances de voir appeler l’ailier (33 sélections et 10 buts), qui n’a plus été convoqué en sélection depuis novembre 2022.