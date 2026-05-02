Côte d’Ivoire : le super grimpe à 875 FCFA, le gasoil à 700 FCFA

Le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie de Côte d’Ivoire , via la Direction générale des Hydrocarbures, a publié les prix plafonds des produits pétroliers applicables du 1er au 31 mai 2026. Ainsi, le super sans plomb passe à 875 FCFA le litre et le gasoil à 700 FCFA le litre, renseignent les documents officiels diffusés aux distributeurs et stations-service.

Après une période de stabilité le mois précédent, le barème officiel pour mai constate des ajustements à la hausse pour certains carburants. Le super sans plomb et le gasoil augmentent respectivement de 55 FCFA et 25 FCFA par litre par rapport aux tarifs d’avril 2026. Le pétrole lampant est fixé à 745 FCFA le litre, un point important pour les zones rurales où il demeure une source d’éclairage et d’énergie domestique.

Le ministère a également détaillé les prix du butane domestique, maintenus pour la plupart des formats : 2 000 FCFA pour la bouteille de 6 kg, 5 200 FCFA pour 12,5 kg, 6 965 FCFA pour 15 kg, 8 125 FCFA pour 17,5 kg, 11 610 FCFA pour 25 kg et 13 000 FCFA pour 28 kg. Aussi, les opérateurs sont tenus d’afficher ces tarifs dans toutes les stations et points de distribution pendant la période de validité, sous peine de sanctions administratives précisées par le ministère.

Tarifs industriels à Abidjan

Des tarifs spécifiques s’appliquent par ailleurs dans le district d’Abidjan pour les usages industriels et commerciaux. Le distillat Diesel Oil (DDO) est fixé à 1 007 FCFA/kg, avec une déclinaison exonérée à 933 FCFA/kg. Le fuel oil 180 est tarifé à 588 FCFA/kg. Le butane en vrac industriel et les bouteilles supérieures à 28 kg sont évalués à 766,912 FCFA/kg selon le tableau officiel.