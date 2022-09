Côte d’Ivoire: Le rappeur Ramba Junior copieusement bastonné dans un bar (vidéo)

Le jeune rappeur Ivoirien Ramba Junior fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques heures. Pour cause, une vidéo dans laquelle l’on aperçoit le rappeur en train de se faire frapper par un homme adulte a fuité sur la toile.

Quelques mois après avoir fait son retour sur le devant de la scène, Ramba Junior se trouve déjà au centre d’une vive polémique. En effet, une vidéo choc montrant le jeune rappeur en train de se faire bastonner par un homme de race blanche fait actuellement la une des médias sociaux.

Dans la vidéo, l’on peut clairement voir l’homme de race blanche en train de rouer de coup le jeune rappeur Ivoirien dans un bar restaurant. Même si la raison de cette bastonnade reste encore inconnue pour l’heure, les nombreux cris de détresse et pleurs de la star ivoirienne n’ont pas empêché l’homme adulte de continuer par donner des coups de poing au jeune artiste.

Répandue sur la toile telle une trainée de poudre, la vidéo a fait l’effet d’une bombe au point de susciter de nombreuses réactions. Très révolté, le chanteur coupé-décalé Debordo Leekunfa connu pour son patriotisme est monté au créneau pour condamner cet acte.

« Urgent! Que justice soit rendue dans l’immédiat, peu importe la raison, rien à foutre ! Un étranger (…) de surcroît n’a pas le droit de toucher un ivoirien au grand jamais. Arrêtez-les tous (…) Yako mon fils Ramba junior. Quand on parle de solidarité et patriotisme ; voilà le résultat ! ce sont les résultats ; quand on fuit un combat national !« , a-t-il dénoncé sur sa page Facebook.