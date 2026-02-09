Benin Web TV
Côte d’Ivoire : le prix du kilo de noix de cajou en légère baisse pour la campagne 2026

Le tarif a été établi à 400 francs CFA. Cette valeur est actuellement affectée par des facteurs externes observés sur les marchés internationaux.

Economie
Selon les constats, la faiblesse du dollar sur la scène mondiale pèse sur ce prix. Ce mouvement monétaire affaiblit la valeur de repères utilisés pour les échanges internationaux et influence la formation du tarif. Parallèlement, on relève un ralentissement de l’activité commerciale à l’échelle planétaire. Ce recul général du marché mondial contribue également à la pression baissière sur le montant fixé.

Les analystes soulignent que l’impact le plus net provient de la diminution des achats enregistrés du côté des États-Unis. La chute des commandes américaines est identifiée comme la principale cause du ralentissement observé.

Face à cette conjoncture, les autorités gouvernementales et les professionnels du secteur tiennent un discours rassurant. Ils reconnaissent la situation tout en cherchant à calmer les opérateurs et les acteurs concernés. Les représentants du gouvernement ainsi que les acteurs économiques n’excluent pas une réévaluation du tarif. Ils laissent ouverte la possibilité d’une hausse du prix dans les semaines à venir, sans préciser de calendrier ferme.

