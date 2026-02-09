Côte d’Ivoire : le prix du kilo de noix de cajou en légère baisse pour la campagne 2026

Le tarif a été établi à 400 francs CFA. Cette valeur est actuellement affectée par des facteurs externes observés sur les marchés internationaux.

Selon les constats, la faiblesse du dollar sur la scène mondiale pèse sur ce prix. Ce mouvement monétaire affaiblit la valeur de repères utilisés pour les échanges internationaux et influence la formation du tarif. Parallèlement, on relève un ralentissement de l’activité commerciale à l’échelle planétaire. Ce recul général du marché mondial contribue également à la pression baissière sur le montant fixé.

Les analystes soulignent que l’impact le plus net provient de la diminution des achats enregistrés du côté des États-Unis. La chute des commandes américaines est identifiée comme la principale cause du ralentissement observé.

