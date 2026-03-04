Côte d’Ivoire : le prix du cacao aux planteurs chute de 60 % face à la crise

Le gouvernement ivoirien a réduit mercredi d’environ 60 % le prix d’achat du cacao aux producteurs, le faisant passer à 1.200 francs CFA le kilo (1,82 €). Cette mesure intervient alors que la filière, première source mondiale de cacao, traverse une grave crise de surstockage et de mévente.

Cette baisse contraste fortement avec le prix record de 2.800 francs (4,26 €) fixé l’an dernier, juste avant la réélection d’Alassane Ouattara, un niveau historique salué par les planteurs. Mais après un pic mondial en 2024, les cours ont chuté en 2025 et se sont effondrés cette année.

Aujourd’hui, le cacao se vend sur le marché international 2.900 $ la tonne (1.600 FCFA le kilo), contre plus de 11.000 $ début 2024, plaçant le cacao ivoirien jusqu’à 75 % au-dessus du prix mondial. « Le prix international nous oblige à un réajustement », a expliqué Bruno Koné, ministre de l’Agriculture.

Cette distorsion entre prix local et cours mondiaux a entraîné des retards d’achats et des pratiques d’acheteurs proposant des tarifs plus bas en échange d’un paiement immédiat. Certains producteurs ne sont plus payés depuis des mois, aggravant leur précarité.