Côte d’Ivoire : « le pont est beau et les gens meurent de faim », Koné Katinan

Koné Katinan, membre du PPA-CI, a déclaré après l’inauguration du 5e pont d’Abidjan, également connu sous le nom de « Pont Alassane Ouattara », que sa construction est inutile en termes de gestion de la circulation.

En présence des militants des quartiers Abattoir et Cité policière, Justin Koné Katinan, porte-parole du PPA-CI et candidat du parti de Gbagbo aux élections municipales à Port-Bouët, a exprimé son opinion sur la construction du 5e pont.

Le cadre du PPA-CI a expliqué que ce pont n’est pas utile pour gérer la circulation. « Un petit pont entre Cocody et Plateau sera construit avec un crédit de 85 milliards de dollars. Un pont totalement inutile pour la gestion des déplacements. La preuve en est que l’embouteillage a déjà commencé après l’inauguration. La corniche a été construite par Houphouët-Boigny afin que les visiteurs de Cocody puissent choisir entre plusieurs options en fonction de leur destination. Celui qui se dirige vers les tours peut traverser l’Indénié. », a-t-il affirmé.

Le représentant du parti de Gbagbo a également précisé qu’il considère que certaines autres voies d’accès sont toujours disponibles et que les gens ne sont pas contraints d’utiliser ce pont. « Ceux qui se dirigeaient vers la Cathédrale avaient la possibilité de se diriger vers la droite, tandis que ceux qui souhaitaient se rendre au Plateau via le stade Houphouët-Boigny avaient la possibilité de continuer sur la route menant au pont Général De Gaulle. Vous arrivez, vous construisez un pont, mais les gens doivent descendre directement sur la cité administrative et la Cathédrale. Les gens ne sont pas obligés d’emprunter ce pont, car certaines des autres voies d’accès sont encore disponibles, mais tout le monde aime la nouveauté et espère aller vite. Cependant, après le pont, il y a une impasse car la route ne continue pas. « C’est un té », a expliqué l’ancien ministre de Laurent Gbagbo.

En poursuivant sa démonstration, le résident d’Arikokaha a déclaré que cet ouvrage était inutile. « La majorité des critiques concernant cette infrastructure se concentrent sur sa beauté. Alors que le pont est magnifique, les habitants du pays souffrent de faim et ont besoin d’un abri pour dormir, cela représente quoi dans un pays? Cela peut être utile et beau. Si c’est joli, mais inutile, quelle est la valeur qu’il apporte ? Nous sommes dans un quartier de Port Bouët où la pauvreté est importante et les démagogues en bénéficient. » Précise-t-il.

Finalement, le candidat du PPA-CI, pour les élections municipales de Port-Bouët a abordé le sujet des déguerpis de sa localité. « De nombreux citoyens qui ont été expulsés dans d’autres quartiers sont arrivés ici pour trouver refuge, ce qui présente un problème, car il n’est pas accompagné de nouvelles infrastructures. Au lieu de mettre en place des infrastructures pour aider ces habitants, l’État va ériger des ponts inutiles et un mur pour empêcher les visiteurs de la CAN de voir la pauvreté des habitants des quartiers défavorisés de Port-Bouët.« , se désole-t-il.