Côte d’Ivoire : le nouveau chef d’état-major de l’armée de terre met en gardes les militaires

Le général Chérif Ousmane a pris officiellement ses fonctions de chef d’état-major de l’armée de terre de Côte d’Ivoire le 5 janvier 2024, succédant au général Ben Aly Justin. Lors de la passation de pouvoir, le nouveau chef a énoncé ses priorités et a adressé un avertissement aux militaires.

À partir de ce 5 janvier 2024, le général de brigade Chérif Ousmane devient le nouveau chef de l’armée de terre. En effet, il a pris ses nouvelles responsabilités lors d’une cérémonie marquant le transfert de pouvoir avec son prédécesseur, le général de brigade Justin Ben Aly, maintenant en charge du poste de chef d’état-major général adjoint des armées.

Dans son discours, le général Chérif Ousmane s’est réjoui de sa nomination à la tête de l’armée de terre ivoirienne. Il a exprimé sa gratitude envers Dieu et sa fierté, tout en soulignant son humilité face à cette importante fonction. De plus, il a réaffirmé sa disponibilité et sa loyauté envers le chef d’état-major général des armées et a promis de travailler pour le prestige de l’armée de terre. Aussi, il a exhorté les militaires à maintenir un haut niveau de professionnalisme et a mis en garde contre toute forme de relâchement ou de manquement grave.

Par ailleurs, Chérif Ousmane a souligné l’importance de respecter les équipements fournis par la hiérarchie et a appelé à servir la nation avec exemplarité. Il s’est engagé à suivre les initiatives de son prédécesseur, le général de brigade Justin Ben Aly, dans la continuité des projets déjà lancés. Le général Lassina Doumbia, chef d’état-major général des armées de Côte d’Ivoire, a salué la détermination et le parcours du nouveau chef de l’armée de terre.