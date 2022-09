Côte d’Ivoire: Le général Makosso appelle au boycott de l’iPhone 14

Les réactions se multiplient sur la toile depuis le lancement officiel des nouvelles games de produits d’Apple notamment iPhone 14, Plus, Pro et Pro Max. Dans le rang des célébrités, le général Camille Makosso vient de réagir à travers une réponse au commentaire d’un internaute.

La rentrée officielle des nouveaux produits d’Apple, l’entreprise multinationale américaine spécialisée dans la création des appareils électroniques notamment les téléphones iphones et ordinateurs, a été lancée le mercredi 7 septembre 2022 à travers la traditionnelle keynote.

Depuis lors, les célébrités (stars et influenceurs ) font déjà sur la toile une concurrence afin de mesurer leur pouvoir d’achat ou encore leur capacité financière. Invité donc par un fan à faire comme Molare en s’offrant ces nouveaux produits qui varient entre 670.000 f cfa et 1.400.000 f CFA, le général Makosso n’a pas du tout fait dans la dentelle.

« L’argent de iPhone 14 peut aider combien de famille à commencer un commerce? Ou bien mon iPhone 13 et 12 la quand je prends photo, quand je fais vidéo ou direct ça sort pas? Si je prends mon argent pour payer iPhone 14 à sa sortie c’est que je suis le maudit de ma famille. Vous vivez comme si vous êtes en compétition avec quelqu’un » a répondu le père de la marmaille à un internaute qui lui demandait de s’offrir iPhone 14.

Visiblement titillé, le frère ainé de Lolo Beauté a poursuivi: « Même iPhone 13 je n’ai pas payé ce fut un cadeau et mes filles me l’ont demandé pour félicitations 🎉 pour leur étude Ko paye iPhone 14 là on va savoir que tu es fort. Ton grand père le vieux sorcier qui est au village là tu as fini sa maison? Quand tu sais d’où tu viens il y a des buzz bête d’enfant dans lequel tu n’entres pas« .

Le général Makosso a profité de son message pour lancer un appel au boycott des nouveaux produits d’Apple. « Rester dans buzz de iPhone fabriqué en chine 2eme puissance économique par des américains, première puissance économique dont les meilleurs clients sont les africains les êtres les plus pauvres et malheureux au monde iPhone se fout de nous pourquoi ne pas lancer une opération boycottons iPhone 14« , a-t-il indiqué.