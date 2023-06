Côte d’Ivoire: le couple Laurent et Simone Gbagbo vole officiellement en éclats

Après deux ans de procédure, Laurent Gbagbo s’est divorcé de son épouse Simone Ehivet Gbagbo, jeudi 29 juin 2023. L’information a été rendue publique par voie de communiqué par l’avocat de l’ex épouse de Laurent Gbagbo.

Laurent et Simone Gbagbo sont officiellement divorcés. C’est par un communiqué de presse signé de l’avocat de l’ancienne première dame, Simone Gbagbo, que la nouvelle a été rendue publique. « Ce jour, 29 juin 2023, la justice ivoirienne a exaucé le vœu de monsieur Laurent Gbgabo en rendant la décision de divorce entre les époux Gbagbo », écrit maître Ange Rodrigue Dadjé.

« Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de monsieur Laurent Gbagbo, pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injures graves à l’encontre de madame Simone », ajoute-t-il, sans donner plus de détails sur les modalités de ce divorce ni ses implications financières.

Entamée en juin 2021, la procédure de divorce engagée par Laurent Gbagbo aura finalement duré deux années. Marié en janvier 1989, le couple s’est rencontré en 1973 durant la période de clandestinité au sein de la Gauche ivoirienne. Mais, de retour dans son pays, dix ans après son extradition, l’ex-président Laurent Gbagbo avait déposé au tribunal d’Abidjan une demande de divorce après 32 ans de mariage et près de 50 ans de relations avec Simone Gbagbo.