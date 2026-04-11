Côte d’Ivoire : le CNROM de Grand-Bassam s’apprête à ouvrir

Le futur Centre national de radiothérapie et d’oncologie médicale (CNROM) de Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire, entre dans sa phase finale de construction et se présente comme une infrastructure majeure destinée à réduire les délais de prise en charge des patients atteints de cancer, selon le gouvernement et ses partenaires internationaux. Implanté sur plusieurs hectares, ce centre anticancer est présenté par ses promoteurs comme l’un des plus importants d’Afrique subsaharienne et doit concentrer des spécialités médicales et technologiques pour améliorer le parcours de soins.

Les autorités ivoiriennes indiquent que le CNROM regroupera chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie, ainsi que des traitements dits de pointe. L’objectif affiché est de doter le pays d’un pôle intégré capable de centraliser les compétences et les équipements, réduire le recours aux évacuations sanitaires à l’étranger et rapprocher des soins spécialisés d’une partie importante de la population.

Porté par l’État avec l’appui de partenaires internationaux, le chantier connaît des travaux quasi aboutis, indiquent les sources officielles. Les responsables du projet insistent sur l’équipement du centre avec des technologies de dernière génération et sur la mobilisation d’équipes médicales spécialisées pour assurer la prise en charge multidisciplinaire des cancers.

Un équipement multifonctionnel pour structurer la prise en charge oncologique

Conçu comme un dispositif hospitalier complet, le CNROM doit abriter des services complémentaires afin d’offrir un continuum de soins : consultations spécialisées, blocs opératoires dédiés, centres de chimiothérapie, plateaux de radiothérapie et services de support médical et psychologique. Selon les déclarations officielles, l’ambition est aussi de développer des capacités en imagerie diagnostique et en dépistage pour accompagner les traitements.

Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, a effectué une visite sur le site en finition pour rencontrer les équipes en charge de la mise en œuvre. Lors de sa visite, il a présenté la rencontre comme « un cadre d’échanges avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet » et une occasion « d’apprécier le niveau d’avancement des travaux du CNROM », selon ses propos rapportés par le cabinet ministériel.

Les promoteurs du centre indiquent que la centralisation des services et la proximité annoncée des équipements techniques permettront de raccourcir les délais entre le diagnostic et le traitement, un enjeu majeur dans la prise en charge oncologique. Le choix d’un site sur plusieurs hectares vise à offrir des capacités d’accueil et des infrastructures annexes adaptées aux besoins cliniques et logistiques.

Des partenaires internationaux participent au financement et à l’équipement du projet, précisent les sources gouvernementales, qui mettent en avant la coopération bilatérale et la contribution d’organismes spécialisés dans la lutte contre le cancer. Le CNROM est présenté comme un élément structurant inscrit dans la stratégie nationale de santé pour répondre aux maladies chroniques et aux besoins croissants en oncologie.

Le dossier technique du centre prévoit la mise en place de parcours patients organisés et de protocoles cliniques standardisés afin d’harmoniser les pratiques médicales entre les différentes équipes. Les autorités insistent sur la nécessité d’un suivi médical rapproché et d’une articulation entre prévention, dépistage et traitement pour améliorer la gestion des cancers sur le territoire ivoirien