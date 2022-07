Côte d’Ivoire: le chanteur Ariel Sheney dans les murs de la prison de la Maca

En Côte d’Ivoire, le chanteur et ancien poulain de DJ Arafat , Ariel Sheney s’est rendu à la prison de la MACA le lundi 18 juillet 2022 où il a livré une prestation en l’honneur de la journée dédiée à Nelson Mandela.

Ariel Sheney était entre les murs de la Maison d’Arrêts et de Correction d’Abidjan (MACA) lundi dernier où il a livré un spectacle gratuit initié dans le cadre la Mandela day 2022. Selon la presse locale, l’ex filleul de DJ Arafat s’est entretenu avec des prisonniers sur les bonnes mœurs et l’importance de ne pas discriminer les résidents de la Maca.

«En ce jour qui marque la date anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, l’ancien Président sud-africain, la Fondation Ariel Sheney souhaite sensibiliser l’opinion nationale et internationale au fait que les détenus, en Côte d’Ivoire, continuent de faire partie de la société, ainsi qu’à reconnaître l’importance particulière du travail social accompli par le personnel pénitentiaire », a expliqué Ariel Sheney.

A travers cette initiative, la Fondation Ariel Sheney entend mettre en avant la musique comme un instrument de soutien aux hommes, femmes et enfants en détention à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan.

Le boss de AS Record a également fait savoir qu’il avait accompagné sa chaleureuse prestation d’un ensemble de don. « Un Mini concert gratuit suivi d’une série de dons a été offert par l’artiste et son staff dans l’optique de les réconforter en leur redonnant du sourire et surtout, leur exprimer notre sentiment d’affection » a rajouté Ariel Sheney.