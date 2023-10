Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo remanie les organes de direction de son Parti

- Publicité-

L’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, a opéré un remaniement majeur au sein du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), réorganisant ses principaux organes de direction. Cette décision intervient à la suite des récentes élections municipales, régionales et sénatoriales, marquées par une défaite de son parti d’opposition.

Après des résultats décevants aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, ainsi qu’aux sénatoriales du 16 septembre 2023, Laurent Gbagbo, l’ancien président ivoirien et leader du PPA-CI, a entrepris un remaniement en profondeur de la direction de son parti politique. Parmi les changements notables, Jean-Gervais Tchéidé a été nommé secrétaire général du parti, en remplacement de Damana Pickass, qui occupait ce poste depuis la création du PPA-CI en octobre 2021.

Une autre nomination importante est celle de l’avocate Habiba Touré en tant que porte-parole du PPA-CI et cheffe de Cabinet, chargée du suivi de la mise en œuvre des décisions du parti. Katinan Koné, l’ancien porte-parole du PPA-CI, a été nommé président du Conseil stratégique et politique, où il sera responsable du Programme du gouvernement.

L’ancien secrétaire général, Damana Pickass, a été nommé deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique, avec pour mission de mobiliser la jeunesse et de superviser la Fête de la Renaissance. Au sommet de la présidence exécutive, Sébastien Dano Djédjé a été désigné président exécutif, tandis que Stéphane Kipré a été nommé premier vice-président exécutif, chargé de l’implantation et de l’animation des coordinations et des fédérations du parti.

- Publicité-

Agnès Monnet a rejoint la présidence exécutive en tant que vice-présidente exécutive chargée du District d’Abidjan, tandis que Laurent Akoun a été chargé de la doctrine et de l’inspection générale au sein du Conseil stratégique et politique.

Laurent Gbagbo lui-même reste à la tête du PPA-CI en qualité de président, et Assoa Adou a été nommé premier vice-président du parti, chargé de la ligne et de la politique générale. Hubert Oulaye, ancien ministre de la Fonction publique, a été nommé deuxième vice-président du parti, responsable de la vie interne du PPA-CI.