Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo met en garde et menace

Le président du PPA-CI, Laurent Gbagbo, dans un communiqué publié le samedi 8 juillet 2023, a mis en garde ses militants qui n’ont pas été sélectionnés par le parti pour les élections municipales et régionales de 2023 et qui ont des ambitions de se présenter comme indépendants.

Selon le communiqué parvenu à BENIN WEB TV, l’ancien président de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, par son porte-parole, le Ministre Justin Katinan KONE a sérieusement averti ses militants pour une quelconque candidature en tant qu’un indépendant. « Son Excellence le Président Laurent GBAGBO, Président du PPA-Cl, est informé de certaines velléités de candidatures indépendantes émanant de militantes et de militants dont les candidatures aux élections régionales et municipales n’ont pas été retenues par la Commission d’arbitrage et de choix des candidatures.

Son Excellence le Président Laurent GBAGBO rappelle que dans un communiqué publié le 14 mai 2023, il a particulièrement insisté sur l’impérieuse nécessité de la discipline au sein du Parti afin d’aborder, en équipe soudée, les prochaines élections du 02 septembre 2023. Il en appelle au sens de l’honneur de ceux qui ont librement signé le code de bonne conduite qui a accompagné leur acte de candidature afin qu’ils respectent leurs propres engagements.

Son Excellence le Président Laurent GBAGBO, garant du respect des textes qui régissent notre Parti, ne saurait tolérer un quelconque cas d’indiscipline dans les rangs du PPA-Cl. Il invite par conséquent, avec insistance, tous (tes) les camarades du Parti qui sont encore dans la logique des candidatures indépendantes à renoncer à leurs initiatives dans l’intérêt supérieur du Parti.

Le Président du Parti veillera particulièrement qu’aucune tolérance ne soit accordée aux candidatures indépendantes. Les auteurs de celles-ci s’exposent aux sanctions les plus sévères qui sont prévues par les textes du Parti. Le Président du Parti compte sur l’esprit de camaraderie et de responsabilité qui constitue le socle de notre Parti.

Notons que la réception des candidatures pour les élections des représentants régionaux et des représentants des municipalités est ouverte à partir du 1er juillet et se termine le 19 juillet 2023. Selon la Commission électorale indépendante (CEI), les guichets sont ouverts de 8 h 30 à 17h tous les jours, samedi et dimanche compris. Plus de 150 agents sont mobilisés au siège de la Commission Électorale Indépendante sur les II-Plateaux.

Ces élections combinées se tiendront en Côte d’Ivoire le 2 septembre 2023. Le président de la CEI Ibrahim Kuibiert a rappelé que chaque liste candidate doit respecter un quota minimum de 30% de femmes.