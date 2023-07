Côte d’Ivoire: la vie de l’homme politique Koua Justin, en danger ?

Le samedi 29 juillet 2023, Koua Justin, un haut cadre du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), a publié sur sa page Facebook un message préoccupant. Il a exprimé ses inquiétudes quant à une menace potentielle pour sa vie et sa sécurité.

En effet, Justin Koua, a diffusé un message dans lequel il a signalé que des personnes encagoulées escaladaient la clôture de son domicile à Korhogo. Cette situation a suscité de vives inquiétudes quant à leurs intentions, qui pourraient entraîner l’enlèvement ou l’assassinat.

Ainsi, la sécurité du premier secrétaire général du PPA-CI est fortement compromise, et il est nécessaire d’accorder une attention particulière à cette situation afin de le protéger et de comprendre les raisons de cette menace potentielle. « J’apprends que des gens encagoulés sont en train d’escalader la clôture de mon domicile à Korhogo, avec pour intention de me kidnapper ou m’assassiner peut-être… mais moi, je suis en pré-campagne à Attécoubé. Chacun fait son travail », a fait savoir Justin Koua.

- Publicité-

À noter que cette déclaration intervient à peine 3 jours après que le PPA-CI ait condamné l’arrestation de l’épouse du secrétaire national du parti, Guillaume Kamé Kamé.