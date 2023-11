Côte d’Ivoire: la réforme des impôts sur les salaires entre incessament en vigueur

- Publicité-

Le paysage fiscal de la Côte d’Ivoire s’apprête à vivre un changement significatif avec l’entrée en vigueur de la réforme des impôts sur les traitements de salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés, prévue pour le 1er janvier 2024. Cette annonce a été faite par la Direction générale des impôts (DGI) et représente un pas en avant dans la poursuite de la politique sociale du gouvernement ivoirien.

Le Directeur général des impôts, Sié Abou Ouattara, a annoncé le 1er janvier 2024 comme la date d’entrée en vigueur de la réforme des impôts sur les traitements de salaires. Il a expliqué que la date a été soigneusement choisie pour permettre aux employeurs et aux organismes publics d’effectuer les ajustements techniques nécessaires à leurs systèmes informatiques. Cette démarche vise à garantir une transition en douceur vers le nouveau système fiscal.

Simplification du système fiscal

Cette réforme fiscale est une réponse aux besoins de simplification du système de détermination des impôts sur les traitements de salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés. Elle a été élaborée dans le but de réduire la complexité administrative et d’améliorer la transparence fiscale.

- Publicité-

L’objectif principal de cette réforme est de rendre le processus de paiement des impôts sur les salaires plus compréhensible et plus efficient. Il est également prévu d’alléger la charge fiscale pour les contribuables tout en maintenant les recettes de l’État.

Impacts sur la population et l’économie

La réforme aura un impact significatif sur les travailleurs, en simplifiant la manière dont les impôts sur les traitements de salaires, pensions et rentes viagères sont calculés. Elle devrait également encourager la conformité fiscale en clarifiant les règles et en facilitant le respect des obligations fiscales.

- Publicité-

Du point de vue économique, cette réforme est susceptible de stimuler l’investissement en réduisant la charge fiscale pour les salariés et en encourageant la croissance économique. Une administration fiscale plus transparente est généralement considérée comme un facteur positif pour le climat des affaires.

Préparation à l’avènement de la réforme

Pour assurer une transition en douceur, les entreprises et les organismes publics sont invités à se préparer en conséquence. Cela inclut des ajustements techniques de leurs systèmes informatiques pour s’adapter aux nouvelles règles fiscales. Les employeurs doivent également sensibiliser leurs employés à ces changements et s’assurer que les retenues fiscales sont correctement calculées et versées aux autorités fiscales.