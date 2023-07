Côte d’Ivoire : la ministre Anne Ouloto « se moque » de Stéphane Kipré

- Publicité-

Le mercredi 19 juillet 2023, une grande cérémonie de présentation du candidat du RHDP, Mamadou Touré dans le Haut Sassandra a été organisée. Lors de cette cérémonie, la ministre, Anne Ouloto, s’est moquée publiquement du candidat du PPA-CI, Stéphane Kipré.

En effet, la ministre de la Fonction publique a regretté que Stéphane Kipré ait immédiatement jeté l’éponge sur les élections régionales dans le Haut-Sassandra. « (..) Au début de la campagne dans le haut Sassandra, j’ai eu peur. Après, on me dit, deux se sont mis ensemble pour « grouper » sur Touré Mamadou. Je pensais qu’il aurait eu un match entre deux jeunes et puis chacun allait venir défendre sa position. Mais il y a un, on n’est pas encore allé quelque part, tu jettes l’éponge et puis tu viens te mettre derrière « le vieux » et puis tu dis, je vais te soutenir. Ce n’est pas de ça qu’il s’agit », a confié Anne ouloto.

« Voilà Touré vient et puis tu jettes l’éponge ! Ça veut dire que les populations du Haut Sassandra ont envoyé un message fort sans avoir parlé. Il a vu dans le regard des populations qu’ils savent où ils vont et savent ce qu’ils veulent », a-t-elle renchéri. Ensuite, elle a insisté pour que les résidents du Haut Sassandra choisissent un président régional qui leur soit proche. Elle pense que la meilleure image est Touré Mamadou. « Quand quelqu’un est bon, il faut le dire qu’il est bon ! », a-t-elle félicité.

Pour rappel, les prochaines élections municipales et régionales en Côte d’Ivoire auront lieu le samedi 2 septembre 2023. Aussi, le candidat du PPA-CI favori à ces élections, Stéphane Kipré, a pris la décision de se retirer pour soutenir le candidat du PDCI, Alphonse Djédjé Mady.