Côte d’Ivoire : La maladie du Swollen Shoot menace 15 % du cacao ivoirien

Une maladie virale, appelée swollen shoot, progresse dans les plantations de cacao de Côte d’Ivoire et menace une part non négligeable de la production nationale : selon l’ONG Enveritas, plus de 40 % des exploitations sont aujourd’hui touchées, une hausse par rapport aux 33 % enregistrés la saison précédente, et la progression de l’épidémie pourrait compromettre jusqu’à 15 % de l’approvisionnement ivoirien si elle n’est pas maîtrisée.

Le swollen shoot est transmis par des cochenilles minuscules qui s’attaquent aux tiges et aux racines des cacaoyers. Les symptômes observés incluent des gonflements au niveau des tiges et des racines, un jaunissement généralisé du feuillage et une chute importante de la productivité des arbres, avec des pertes de rendement pouvant atteindre environ un tiers dans les parcelles affectées. Face à la contamination, de nombreux producteurs procèdent à l’arrachage et à la destruction des arbres malades afin de limiter la dissémination.

La propagation rapide du foyer en Côte d’Ivoire intervient dans un contexte régional préoccupant : le Ghana, deuxième producteur ouest-africain, connaît aussi une forte prévalence du swollen shoot, ce qui augmente les risques pour l’offre régionale de fèves de cacao. Les régions les plus touchées affichent des niveaux d’infestation et des pertes de rendement qui rendent plus complexe la planification des récoltes et la commercialisation des volumes habituels.

Enjeux économiques et réponses techniques

Les conséquences économiques potentielles sont immédiates pour les chaînes d’approvisionnement et les marchés mondiaux. Une baisse de la production ivoirienne, premier fournisseur mondial de cacao, exercerait une pression sur l’offre mondiale et pourrait influer sur les cours, déjà affectés par une demande plus faible et un excédent annoncé ces derniers mois. Les prix du cacao ont récemment chuté sous la barre des 4 000 dollars la tonne, niveau sur lequel ils ont été fragilisés par un déséquilibre entre offre et demande.

Pour répondre à l’épidémie, chercheurs, agronomes et acteurs de filière multiplient les actions de terrain. Les recommandations mises en avant dans le rapport incluent la détection précoce des foyers, la formation et la sensibilisation des producteurs aux méthodes d’arrachage des arbres infectés, ainsi que la surveillance active des populations de cochenilles vectrices. Des expérimentations et des programmes de diffusion de variétés de cacaoyers plus résistantes sont également mentionnés comme leviers possibles pour limiter l’impact à moyen terme.

Le rapport d’Enveritas souligne aussi le rôle des politiques publiques et des organisations de base dans la coordination des opérations d’éradication et de replantation, ainsi que l’importance des systèmes de suivi épidémiologique pour cartographier l’extension de la maladie. Les autorités et les partenaires techniques disposent d’un ensemble de mesures préconisées pour contenir la progression du swollen shoot

