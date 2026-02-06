Côte d’Ivoire : « la lutte politique ne se résume pas à la conquête du pouvoir », Laurent Gbagbo

Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a organisé ce jeudi à Abidjan une cérémonie d’échanges de vœux du Nouvel An entre Laurent Gbagbo, président du parti, et les instances dirigeantes.

Au cours de la rencontre, Laurent Gbagbo a insisté : « La lutte politique ne se résume pas à la conquête du pouvoir. Il faut définir des repères et avancer malgré les injustices ». Il a également appelé cadres et militants à respecter les statuts du parti, affirmant que « celui qui ne respecte pas nos règles ne pourra respecter la Constitution ».

En effet, l’ancien président ivoirien a réitéré l’opposition du PPA-CI au quatrième mandat du président Alassane Ouattara : « Si la Constitution prévoit deux mandats, pourquoi en faire quatre ? » Il a aussi demandé la libération des prisonniers d’opinion du parti, qu’il estime à 1 600.

