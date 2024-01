Côte d’Ivoire : la date des obsèques d’Henri Konan Bédié dévoilée

- Publicité-

Les funérailles d’Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à l’âge de 89 ans, sont prévues entre la fin d’avril et le début de mai 2024, selon les informations fournies par le porte-parole du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Soumaïla Bredoumy.

Ce mardi 16 janvier, M. Bredoumy a indiqué lors d’un déjeuner de presse au siège du PDCI à Abidjan que des comités ont été instaurés pour coordonner les différents aspects des obsèques, couvrant les dimensions traditionnelles, républicaines et religieuses. De plus, il a souligné que la composante républicaine des funérailles ne pourrait avoir lieu après la CAN 2023, et a donc estimé qu’il faudrait attendre la fin d’avril ou le début de mai 2024.

Pour rappel, Henri Konan Bédié, également connu sous le surnom de « Sphinx », a joué un rôle majeur dans la vie politique ivoirienne, ayant été président de la Côte d’Ivoire de 1993 à 1999.