Côte d’Ivoire : la chanteuse Claire Bahi frappée par un malheur

- Publicité-

La chanteuse autrefois célèbre dans le genre musical Coupé-décalé, Claire Bahi, traverse une période extrêmement difficile suite au décès de son père, comme elle l’a annoncé dans une publication sur sa page Facebook.

Claire Bahi, qui a abandonné sa carrière dans le Coupé-décalé pour embrasser la foi chrétienne, fait face à une épreuve douloureuse avec la perte de son père. En effet, elle a partagé la triste nouvelle le lundi 29 janvier via une publication émouvante sur sa page Facebook. Elle y exprime son chagrin face au départ soudain de son père, qu’elle appelait affectueusement « Papa Bahi Gogoua », son modèle, son meilleur ami et son Dieu sur terre.

De plus, Claire Bahi souligne que les mots ne peuvent suffire pour exprimer la douleur de cette perte brutale, et elle implore le Seigneur de soulager son cœur meurtri, en souhaitant que l’âme de son père repose en paix. Malgré la douleur qui l’étreint, l’évangéliste-pasteur n’a pas fourni de détails sur la date et les circonstances exactes du décès de son père. Cependant, le message publié suggère que le père de Claire Bahi est probablement décédé d’une courte maladie.

À l’annonce de cette triste nouvelle sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités ivoiriennes et africaines, dont les chanteuses Savan Alla et La Congolaise Mani Bella, ainsi que le chanteur Coupé-décalé converti Vetcho Lolas, ont exprimé leurs condoléances à la servante de Dieu.