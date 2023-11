Côte d’Ivoire: Jean-Louis Billon se retire de la course à la présidence du PDCI

- Publicité-

L’ancien ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, un cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et membre de l’opposition, a annoncé son retrait de la course à la présidence du parti. Il justifie cette décision avec les critères d’éligibilité du PDCI et affiche son intention de se présenter à la Convention du parti pour la présidentielle de 2025.

Jean-Louis Billon, figure politique de l’opposition en Côte d’Ivoire et ancien ministre du Commerce, a déclaré sur sa page Facebook qu’il ne serait pas candidat à la présidence du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Il a expliqué que les statuts du PDCI exigent dix ans de présence au sein du Bureau politique pour être éligible, et il est membre de cette instance depuis neuf ans.

Cependant, Jean-Louis Billon a annoncé son intention de se porter candidat à la Convention du PDCI en vue de la présidentielle de 2025. Il exprime ainsi sa détermination à un jour briguer la présidence de la République, avec le parrainage du PDCI, qui fut l’ex-parti unique du pays.

Lors de la précédente élection pour la présidence du PDCI, Jean-Louis Billon avait manifesté son ambition de diriger le parti, mais il avait finalement décidé de soutenir la candidature de l’ancien président Henri Konan Bédié, décédé en août 2023.

Plusieurs candidats se sont déjà déclarés pour l’élection à la présidence du PDCI, qui est prévue lors d’un Congrès extraordinaire le 16 décembre 2023. Le vice-président du PDCI, Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef, a fait part de sa candidature. De plus, près de 50 députés sur les 65 que compte le PDCI ont appelé le banquier international Tidjane Thiam à se porter candidat.

Quid de l’éligibilité de Tidjane Thiam?

L’éligibilité de Tidjane Thiam à la présidence du PDCI suscite des débats au sein du parti. Certains estiment qu’il a été nommé au Bureau politique du PDCI il y a moins d’un an, tandis que d’autres rappellent qu’il est membre de cette instance depuis plus de 20 ans, remontant à son poste de directeur général du Bnetd et de ministre du Plan. Pour ces parlementaires, le PDCI doit désigner un leader capable de revitaliser le parti, qui a connu des revers lors des élections nationales.

L’ouverture officielle des candidatures pour la présidence du PDCI devrait être annoncée dans les semaines à venir, une fois la mise en place d’un Comité électoral réalisée. De nombreux cadres voient en Tidjane Thiam une opportunité de redynamiser le parti.