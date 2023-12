Côte d’Ivoire : «Je vous présente mes excuses », Hassan Hayek, après sa libération

Trois jours après sa libération, Hassan Hayek a présenté ses excuses aux autorités de la gendarmerie et judiciaires. Il l’a fait à travers une longue publication sur sa page ce lundi 04 décembre 2023.

Hassan Hayek, le promoteur de la plateforme de bénévolat Premier Secours (BPS), a été libéré le vendredi 1er décembre 2023. Après sa libération, l’influenceur libanais-ivoirien a expliqué les circonstances de la publication de la vidéo et a présenté ses excuses aux autorités gendarmes et judiciaires. Il l’a fait le lundi 4 décembre 2023, via un long message sur sa page Facebook.

« A ma patrie, à mon pays de cœur, à nos autorités et à tous les fils et filles de la patrie ! Votre fils que je suis vient ce matin en fléchissant genoux à terre pour vous présenter mes excuses. J’ai fauté mais j’ai été trahi. Cette vidéo que vous avez tous vu a été filmée par moi au bord de mon véhicule mais jamais diffusée sur les réseaux ! Cette vidéo a été diffusée dans mon groupe privé Whatsapp constitué de personnes censées être des amis de ma communauté avec qui on délire, malheureusement elle a été transférée. Je ne tirerais aucune conclusion malsaine sur la cause de son transfert et je n’en veux à personne ! », explique-t-il.

Il a poursuivi en déclarant que toute la responsabilité lui incombe. « Je m’en veux juste à moi d’avoir eu un moment d’égarement et d’avoir eu confiance ! Je suis là devant vous aujourd’hui avec un sentiment de honte inexplicable. Je n’ai jamais osé manquer de respect à ma patrie et je n’oserai jamais le faire car la Côte d’Ivoire est tout ce que je possède de plus cher ! Je ne peux malheureusement pas me réjouir de rien du tout car j’ai aussi mis un gendarme dans un problème alors qu’il n’a rien demandé. Je ne veux pas revenir sur les détails de certaines choses mais juste que vous puissiez vous joindre à moi pour demander pardon pour ce gendarme. C’est en ressentant de profonds regrets que je vous présente mes excuses suite à mon comportement irrespectueux envers la gendarmerie nationale et surtout envers toute la Côte d’Ivoire. J’ai parfaitement conscience d’avoir mal agi et vous m’en voyez sincèrement désolé. Je présente mes excuses à toutes les autorités, à toute la gendarmerie, à M. le Procureur de la République et à tous les frères et sœurs de ma très chère patrie la Côte d’Ivoire », conclut-il.

- Publicité-

Il y a quelques jours, une vidéo a été publiée sur internet montrant l’influenceur ivoiro-libanais, escorté par un maréchal des logis ivoirien, pour échapper à un embouteillage. Suite à cette vidéo, les autorités de la gendarmerie ont pris en charge l’affaire et ont convoqué Hassan Hayek pour l’interroger.

Cependant, en raison de son comportement discourtois envers les gendarmes, il a été placé en garde à vue. Par la suite, il a comparu devant le Procureur de la République le vendredi 1er décembre 2023. Heureusement, grâce à l’intervention de Serey Dié, il a finalement été libéré.