Côte d’Ivoire: Hassan Hayek recadre sèchement le président de l’Asec Mimosas

Après l’Assemblée Générale ordinaire de l’Asec Mimosas au cours du weekend dernier, l’influenceur ivoirien Hassan Hayek a craché ses quatre vérités au président, Me Roger Ouegnin.

L’Assemblée Générale ordinaire de l’Asec Mimosas s’est tenue le dimanche 21 août 2022, à Treichville. Au cours de ladite réunion, Me Roger Ouegnin, le président du club a tenu des propos qui ont mis feu à la toile. En effet, dans ses propos, il a fait savoir ouvertement que c’est lui qui a fait échouer l’ancien vice-président de la FIF, Sory Diabaté. Il était également revenu sur la défaite de Didier Drogba, tout en faisant une mise en garde à Yacine Idriss Diallo, le candidat qu’il a soutenu durant les élections à la Fif.

« Je suis à la base de l’échec de Sory Diabaté. Et c’est terminé pour lui. J’ai dit à Didier Drogba qu’il était mal entouré. Si demain l’équipe qui a été élue trahit sa mission, elle m’aura contre elle », a-t-il indiqué.

Il a poursuivi en s’attaquant aux clubs (Lys de Sassandra et Denguélé d’Odienné) ayant eu l’adhésion de la population après l’élection à la FIF. « Les nouveaux qui se disent équipes du peuple, dans deux ans, ils vont descendre », a-t-il prévenu.

Par ailleurs, ces propos du président n’étaient pas la bienvenue auprès de la population. Et Hassan Hayek, l’ambassadeur du Lys de Sassandra ne s’est pas fait prier pour lui répondre. « Merci de nous avertir que durant ces 2 ans, ce n’est pas l’avenir du championnat et le développement du foot qui vous intéresse mais plutôt l’anéantissement de 2 petites équipes qui cherchent à grandir parce qu’elles ont décidé de choisir quelque chose que vous combattez !

Vous avez dit ouvertement et de manière subtile que vous avez le monopole d’installer et de faire couler qui vous voulez ! Bref merci de nous prévenir afin d’être vigilant sur l’arbitrage et tout ce qui va tramer parce que si c’est football. Seulement sur le terrain je ne vois pas une équipe qui pourra nous battre à la loyale vu la préparation qu’on fait ! Nous l’avons d’ailleurs vu lors de notre rencontre qui s’est soldée par 2 à 1 ! Le terrain fera le reste ! En espérant que ces propos ne viennent pas de vous ! », a-t-il laissé entendre.