Côte d’Ivoire – Fraude à la nationalité et conflits fonciers: Laurent Gbagbo dénonce un mécanisme à l’origine des tensions

Lors de la réunion « Côcôcô » tenue le 1er mars 2025 au stade d’Angré à Cocody, Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), a pointé du doigt la fraude à la nationalité comme un facteur clé des conflits fonciers qui secouent Abidjan.

Face à ces partisans, l’ancien président a décrit un processus frauduleux en trois étapes, impliquant l’acquisition illégale de la nationalité ivoirienne comme porte d’entrée pour l’accès à la propriété foncière. « Certains étrangers fraudent pour obtenir la nationalité. Une fois la nationalité acquise, ils fraudent pour obtenir des terres, et après, ils fraudent pour construire de grands bâtiments », a-t-il affirmé.

La crise foncière à Abidjan, exacerbée par la pression démographique et la spéculation immobilière, touche particulièrement les communautés autochtones Ébrié. « Abidjan n’existe plus. Les chefs Ébrié n’ont plus de terre », a déploré Laurent Gbagbo, dénonçant la disparition progressive des espaces agricoles au profit des projets immobiliers.

Pour faire face à ces tensions, le ministère de la Construction et de l’Urbanisme a instauré l’Attestation de Droit d’Usage (ADU), un document visant à sécuriser les transactions foncières. Toutefois, la recrudescence des conflits, illustrée par les affrontements survenus à Djorobité le 26 février 2025, ayant fait quatre blessés et plusieurs arrestations, témoigne de la persistance des tensions sur le terrain.