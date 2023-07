Côte d’Ivoire : François Kency et Serges Kassy expriment leurs gratitudes aux autorités

- Publicité-

De retour en Côte d’Ivoire après environ 4 500 jours d’exil, les chanteurs Serges Kassy et François Kency ont été reçus en audience par le ministre Kouadio Konan Bertin le lundi 17 juillet 2023 à Abidjan.

Lors de leur rencontre avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Serges Kassy et François Kency ont exprimé leur gratitude aux autorités ivoiriennes : « Nous sommes très heureux de regagner notre pays après 12 années à double titres. En tant qu’ivoiriens et en tant qu’artistes. Cela a été facilité par le Chef de l’État SEM Alassane Ouattara, par le Gouvernement à travers monsieur Patrick Achi et le tout coordonné par monsieur le ministre Kouadio Konan Bertin » ont-ils fait savoir.

Ainsi, le ministre de la réconciliation et de la cohésion nationale a eu l’occasion de rappeler à l’opinion nationale et internationale les efforts du président de la République et du gouvernement pour rapprocher la Côte d’Ivoire.

« À chaque fois qu’il a tendu sa main, tous ceux qui ont saisi cette main tendue, tous ceux qui étaient à l’extérieur pour une raison ou pour une autre, sont rentrés dans leur pays sans être inquiétés. La sécurité de tous est garantie » a-t-il relaté.