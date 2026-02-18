Côte d’Ivoire et Nigeria : La BERD injecte 70 millions d’euros dans l’agriculture

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé un prêt de 70 millions d’euros à Valency International afin de soutenir les chaînes de valeur agricoles en Côte d’Ivoire et au Nigeria, un financement destiné à renforcer les capacités de transformation locale, l’approvisionnement en matières premières et l’accès des petits exploitants aux marchés.

Valency International, société agroalimentaire fondée en 2007, achète, transforme et commercialise des produits agricoles tels que la noix de cajou, le cacao, le soja et le sésame. L’entreprise opère à l’échelle internationale et collabore avec des producteurs dans plusieurs régions d’Afrique, d’Asie, d’Europe et du Moyen-Orient, en intégrant des étapes de collecte, transformation industrielle et commercialisation sur les marchés d’exportation et locaux.

Selon les éléments communiqués par la BERD, le financement de 70 millions d’euros servira principalement à sécuriser l’approvisionnement en matières premières en Côte d’Ivoire et au Nigeria, à augmenter la capacité et l’utilisation d’installations de transformation — notamment une usine de décorticage et de transformation de noix de cajou récemment mise en service en Côte d’Ivoire — et à soutenir la montée en gamme des activités industrielles du groupe.

Modalités financières et exigences en matière de durabilité

Une part significative du prêt est affectée à la modernisation des procédés industriels et à l’amélioration des infrastructures logistiques pour favoriser l’ajout de valeur localement. Les objectifs affichés incluent la création d’emplois dans les zones rurales, la formalisation de relations commerciales avec les petits producteurs et l’amélioration de l’intégration de ces derniers dans les circuits de commercialisation structurés.

Le dossier comprend également des volets dédiés à la gouvernance climatique et à la durabilité. La BERD précise que des mesures seront mises en place pour aligner les pratiques opérationnelles de Valency International sur des normes internationales de durabilité, ainsi que pour renforcer la gestion des risques liés au changement climatique au niveau de l’ensemble des opérations du groupe. Ces exigences concernent tant les procédures internes de gouvernance que l’adoption de critères environnementaux et sociaux dans les chaînes d’approvisionnement.

Dans la présentation de l’opération, Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, a mis en avant le rôle du financement pour consolider les chaînes de valeur agricoles, faciliter l’accès au financement pour les acteurs du secteur et soutenir la croissance économique des communautés rurales. Le dirigeant de Valency International, Sumit Jain, a indiqué que l’appui de la BERD permettra au groupe de développer des opérations plus résilientes et conformes aux standards internationaux en matière de gouvernance climatique.

La Côte d’Ivoire et le Nigeria, devenus actionnaires de la BERD en 2025, sont ainsi concernés directement par cet investissement qui cible le développement du secteur privé, la modernisation des entreprises locales et la création d’emplois en milieu rural

Fanuelle YAO

Publié le 17/02/26 17:09