Côte d’Ivoire : en plein match, un différend amoureux déclenche une bagarre générale entre joueuses

Une rencontre du championnat ivoirien de handball opposant Abidjan HBC à National HBC a été marquée ce week-end par des scènes de violence qui ont éclipsé la compétition sportive.

Plutôt que de rester un affrontement sur le terrain, le match a basculé en une rixe générale dont l’origine a été, selon plusieurs témoignages, une querelle sentimentale opposant deux joueuses au sujet d’un même homme.

Des vidéos montrant des échauffourées d’une rare intensité ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une onde de choc et ternissant l’image du handball ivoirien aux yeux du public et des supporters.

La Fédération ouvre une enquête et menace de sanctions

Face à cette dérive, la Fédération Ivoirienne de Handball a indiqué qu’elle allait diligenter une enquête approfondie afin d’établir les responsabilités et les circonstances exactes de l’incident. L’instance fédérale a également prévenu qu’elle appliquerait des sanctions exemplaires à l’égard des personnes et structures reconnues coupables.

Cette affaire relance le débat sur la frontière entre vie privée et comportement professionnel des athlètes, et suscite des appels à un renforcement des règles disciplinaires au sein des clubs pour préserver l’intégrité des compétitions.