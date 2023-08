Côte d’Ivoire – Élections locales 2023: la CEI dénonce des activités de propagande électorale

- Publicité-

Le jeudi 17 août 2023, la CEI, responsable de l’organisation des élections en Côte d’Ivoire, a signalé des tentatives de propagande électorale dans certaines zones et sur les réseaux, avant l’ouverture officielle de la campagne électorale pour les élections municipales et régionales combinées.

»La Commission électorale indépendante dénonce ces attitudes d’incivisme et rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 28 du code électoral, les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la CEI », indique un communiqué transmis à BÉNIN WEB TV.

De plus, la CEI a fait savoir aux candidats qu’il est formellement interdit de diffuser de la propagande électorale en dehors de la période réglementaire, conformément aux articles 31 et 32 du code électoral, et cela peut entraîner des sanctions. » Tout contrevenant aux textes en vigueur s’expose, en conséquence, à une invalidation de sa candidature », prévient le porte-parole de la CEI.

En Côte d’Ivoire, les élections municipales et régionales seront combinées le 02 septembre prochain. Aussi, 8 012 424 électeurs sont inscrits sur la liste électorale finale.