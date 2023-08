Côte d’Ivoire : deux cadres du RHDP démis de leurs fonctions, les raisons

Deux membres du parti au pouvoir, le RHDP, ont été expulsés pour avoir défié le président ivoirien Alassane Ouattara en se présentant comme candidats indépendants aux élections municipales dans des régions situées au nord de la Côte d’Ivoire.

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) est en train de mettre en place une campagne de répression contre les candidats indépendants issus de leur propre rang. Dramane Cissé, Conseiller Spécial du SNME et est chargé de la Solidarité et du Suivi des Associations et des Communautés, et qui est candidat à Odienné, ainsi que Moustapha DIABY, qui est le Délégué chargé du monde associatif et des mouvements de soutien dans le bureau de la Délégation Extérieur Pays RHDP-France, sont les premières victimes officielles.

Ouattara Dramane, Secrétaire National chargé des Militants de l’Extérieur (SNME), a révélé cette information au public le 8 août 2023. « Le SNME décide qu’à compter de ce jour, (mardi 08 août 2023, ndlr), il est mis fin aux fonctions des personnalités précitées en leurs qualités respectives au sein de l’encadrement politique du RHDP à l’extérieur » a-t-il déclaré.

De plus, il a laissé entendre qu’il « n’y a pas de candidats qui veuillent se présenter indépendamment du parti. Donc toute personnalité qui se présente indépendamment du parti est un indiscipliné. Pour nous, dans notre entendement, il n’est même pas du RHDP. Il y en a parmi eux, qui vont jusqu’à pousser l’outrecuidance, en utilisant le logo du parti, à utiliser l’image du président de la République pour se prévaloir d’être des candidats indépendants du RHDP. Vous ne pouvez pas être dans l’ascenseur et on voit passer dans la rue en même temps. Ou bien, vous êtes du RJDP, candidat du RHDP, présenté par le parti ou bien, vous êtes du RHDP ou vous n’êtes pas du RHDP ». A-t-il conclu.