Côte d’Ivoire: des armes de guerre saisies par la gendarmerie nationale

D’importantes quantités d’armes de guerre ont été saisies par la gendarmerie nationale de la Côte d’Ivoire dans la région de Hambol au centre nord du pays, le mardi 04 octobre 2022.

Une nouvelle saisie d’armes pour la gendarmerie nationale de la Côte d’Ivoire. Selon la presse locale, les armes ont été saisies lors d’une patrouille des éléments de la brigade de la gendarmerie de Niakara, dans la région du Hambol, au centre-nord du pays.

Les sources rapportent que les armes ont été abandonnées par un groupe de trois individus qui, au contact d’une patrouille de la gendarmerie, ont pris la fuite et ont laissé leurs colis et moto.

La fouille du colis a permis aux forces de l’ordre de découvrir des armes de guerre et des munitions dont un Kalachnikov AK 47, un SIG et une arme de poing PA, ainsi qu’un pistolet chargé. Une enquête a été ouverte pour arrêter les trois individus et enfin, élucider cette affaire.