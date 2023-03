Côte d’ivoire: Décès du chanteur Hass Kéïta à Paris

Le showbiz ivoirien est de nouveau en deuil. Le chanteur et reggae man Hassan Keita, également connu sous l’appellation Hass Keita, est décédé en France où il vit depuis des années.

Le monde du reggae a été touché par une tragique nouvelle le jeudi 23 mars 2023 : Hassan Keita, également connu sous le nom de Hass Keita, a tiré sa révérence. Selon le manager de l’artiste contacté par nos confères de Afrique sur 7, Hass Keita est décédé à la suite d’un malaise, alors qu’il se préparait à débarquer à Abidjan pour la célébration des 35 ans de carrière de Ismaël Isaac.

La nouvelle de sa disparition a rapidement circulé sur internet, suscitant une grande tristesse parmi les fans du genre musical. Hass Keita, qui avait collaboré avec Ismaël Isaac par le passé, a particulièrement marqué l’artiste reggae man ivoirien Kajeem, qui a exprimé son émotion face à cette perte.

« Triste ce soir d’apprendre ton départ, mon frère Hass Keïta. Nous n’aurons pas l’occasion de debriefer l’album comme on se l’était promis…Merci pour ta gentillesse et ton amour fraternel. Que Jah t’accueille dans ses parvis. Yako à la famille ! Love you bro ! », a écrit le « fils de Jah » sur sa page Facebook.

Pour rappel, Hass Kéïta et son frère jumeau feu Ousseyne Kéïta ont été membres du groupe de reggae Ismaël Isaac et les frères Kéïta en Côte d’Ivoire dans les années 1980. Par la suite, Hass Kéïta est parti s’installer en France pour entamer une carrière solo.