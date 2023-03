Côte d’ivoire: décès de l’artiste Ezamaforkor, membre du mythique groupe « les frères 100 »

Le monde de la musique ivoirienne est en deuil. Le rappeur ivoirien connu sous le nom de « Ezamaforkor », membre du groupe LES FRÈRES 100 est décédé. Son corps sans vie a été retrouvé ce mercredi 1er mars 2023 à Koumassi.

Encore un autre coup dur pour l’univers de la musique ivoirienne. Le talentueux artiste Ezamaforkor et membre du mythique groupe « les frères 100 » n’est plus. Les raisons de son départ brusque sont encore inconnues, mais certaines hypothèses laissent penser à une attaque mystique à cause d’une récente révélation.

Au cours de son récent passage sur l’émission PPLK de la 3, le jeune artiste avait avoué avoir reçu un appel anonyme lui annonçant qu’il serait sacrifié. Il a également affirmé avoir entendu des incantations avant de raccrocher l’appel. Cette révélation avait créé une certaine confusion, et plusieurs personnes avaient mis en doute la crédibilité de ses propos en affirmant que le rappeur avait des problèmes de drogue.

Malheureusement, cette prédiction semble s’être avérée. EZAMAFOKOR est décédé brutalement, laissant ses fans et sa famille dans un profond chagrin. Bien que les circonstances exactes de sa mort soient encore inconnues, certains éléments laissent penser à une attaque mystique, comme l’avait suggéré l’artiste lui-même.

Cette triste nouvelle a suscité une vague d’émotion sur les réseaux sociaux, où de nombreux fans et amis de l’artiste ont exprimé leur tristesse et leur choc face à sa disparition. Le monde de la musique perd un talent prometteur en la personne d’EZAMAFOKOR. Vivement, on espère que les circonstances de sa mort seront bientôt éclaircies, afin de permettre à sa famille et à ses fans de faire leur deuil en toute sérénité.