Côte d’Ivoire : début de la campagne de commercialisation du cacao avancé d’un mois en raison des prix à la tonne

La Côte d’Ivoire a officiellement lancé, le 1er mars, sa campagne secondaire de commercialisation du cacao, soit un démarrage anticipé d’un mois par rapport au calendrier habituel.

Cette avance s’explique par une situation tendue dans la filière : lors de la campagne principale, plusieurs dizaines de milliers de tonnes de fèves sont restées invendues, contraignant les autorités à ouvrir plus tôt ce créneau dit « intermédiaire ».

Parmi les explications avancées par les acteurs du secteur figure le niveau du prix d’achat garanti du cacao ivoirien. Fixé à 2 800 francs CFA le kilo, ce plancher se situe environ 60 % au‑dessus du cours mondial, ce qui a pesé sur la capacité d’écoulement des stocks.

Face à ce décalage entre prix intérieur et marché international, une révision à la baisse du prix garanti est attendue par certains intervenants, dans l’espoir de rétablir un équilibre commercial.

Attentes des producteurs et perspectives immédiates

Pour nombre de planteurs, l’ouverture anticipée de la petite campagne représente une opportunité pour liquider des stocks qui s’accumulent depuis la saison principale. Ils espèrent qu’un ajustement tarifaire permettra de trouver des acheteurs et d’écouler au moins une partie de leur marchandise.