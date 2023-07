Côte d’Ivoire : de retour au pays, Gadji Céli exprime sa gratitude à Alassane Ouattara

Gadji Céli Saint-Joseph, ancien Président du Conseil d’Administration du Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA), a officiellement mis fin à son exil en France en retournant en Côte d’Ivoire.

Après 12 ans d’exil, le Ministre de la Réconciliation et de la Cohésion National, Kouadio Konan Bertin dit KKB, a reçu l’ancien capitaine des Éléphants, gagnant de la CAN 92 au Sénégal. Lors de son allocution, l’ancien sportif et artiste-chanteur, « a exprimé sa gratitude au président de la République pour avoir mené une politique en faveur de la réconciliation et de la cohésion nationale, faisant du retour des déportés sa priorité« .

Gadji Céli garantit que lui et ses anciens coéquipiers, ainsi que les champions de la CAN 2015, auront un rôle important à jouer auprès de leurs cadets. « Je suis heureux que l’Etat comprenne que les générations 92 et 2015 peuvent apporter beaucoup à la réconciliation et à la cohésion sociale comme nous l’avons fait, en remportant les deux coupes d’Afrique. Nous sommes prêts à jouer pleinement notre rôle en tant que leurs ainés pour la victoire finale, synonyme de cohésion retrouvée au sein du peuple ivoirien » a-t-il déclaré.

De plus, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale a mis en évidence que ceux qui souhaitent retourner dans leur pays ont la possibilité de le faire. » Je pense que si nous éliminons les rancoeurs du passé et les remplacons par l’amour de l’autre dans nos cœurs, tout devient possible, car rien ne peut résister à une nation unie. »