Côte d’Ivoire – De la mairie à la mosquée : Kadhy Touré dit « oui » à Idriss Touré

Après avoir dit « oui » lors d’une cérémonie civile à la mairie de Cocody, l’actrice et animatrice de l’émission Des Femmes d’Ici, Kadhy Touré, a célébré ce jeudi 12 février 2026 son mariage religieux à la mosquée du Golf.

Après avoir dit « oui » lors d’une cérémonie civile à la mairie de Cocody, l’actrice et animatrice de l’émission Des Femmes d’Ici, Kadhy Touré, a célébré ce jeudi 12 février 2026 son mariage religieux à la mosquée du Golf.

Désormais Madame Idriss Touré, la figure emblématique du paysage audiovisuel ivoirien entame un nouveau chapitre de sa vie. Entourée de sa famille et de ses proches, dont Deejah Sorho, Yasmine Reda et Aurélie Eliam, l’animatrice a vécu cet événement dans une atmosphère mêlant émotion, recueillement et élégance.

Radieuse et visiblement émue, Kadhy Touré a scellé cette étape importante sous les regards complices de ses invités, tournant ainsi une nouvelle page de sa vie personnelle, loin des plateaux télévisés mais toujours sous l’œil bienveillant de son public. Son époux, Idriss Touré, discret mais influent dans les sphères économiques ivoiriennes, s’impose comme un acteur expérimenté du commerce et des télécommunications.

Publicité

Avec un parcours marqué par des responsabilités stratégiques, il a contribué au développement de grandes entreprises telles que Sanlam Assurance Vie Côte d’Ivoire, First Finance et OnPoint Africa Group, avant de piloter d’importants portefeuilles chez Orange Côte d’Ivoire et Moov Africa. À la croisée de la stratégie commerciale et du management de haut niveau, Idriss Touré incarne cette nouvelle génération de cadres ivoiriens qui façonnent, en coulisses, le dynamisme du secteur privé national.