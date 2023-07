Côte d’Ivoire/Concours INJS 2023 : voici le lien de la préinscription

- Advertisement -

En Côte d’Ivoire, l’inscription en ligne au concours direct d’entrée à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) 2023, niveau BAC, aura lieu du 3 juillet au 4 août. Seuls les titulaires du BAC sont éligibles pour concourir.

Processus de la préinscription en ligne session 2023

Les inscriptions en ligne de l’INJS se dérouleront du 03 juillet 2023 au 04 août 2023.

Seuls les titulaires du BAC sont autorisés à concourir. La préinscription en ligne pour les concours d’entrées à l’INJS, session 2023, se déroule en 4 grandes étapes : lire les communiqués officiels annonçant les concours (1), passer la visite médicale (2), choisir le concours (3), déposer les dossiers à l’INJS (4).

1- Lire les communiqués officiels annonçant les concours :

- Publicité-



Cette étape vous permettra de prendre connaissance des différentes conditions pour être candidat à un ou plusieurs concours d’entrée à l’INJS.

2-Passer la visite médicale :



Cette étape vous permettra de vous soumettre à la visite médicale d’aptitude physique et d’aptitude à la pratique d’activités physiques et sportives. Après la préinscription en ligne, vous devez :

– Imprimer votre fiche de rendez-vous médical en 3 exemplaires.

– Muni de votre fiche de rendez-vous médical, que vous avez imprimée en ligne, vous rendre sur le site https://pay.tresor.gouv.ci pour payer le « droit de visite médicale »;

– Muni de votre reçu de paiement du « droit de visite médicale », et une copie de votre fiche de rendez-vous médical, vous rendre au Centre de Médecine du Sport (CMS) de l’INJS pour passer la visite médicale.

- Publicité-

3- Choisir le concours :

Cette étape vous permettra de choisir le type de concours ainsi que les différentes disciplines sportives. Seuls les candidats déclarés aptes au terme de la visite médicale pourront accéder à cette étape. À la fin de cette étape d’enregistrement, une date vous sera proposée pour vous permettre de vous acquitter du paiement des frais d’inscription au concours et déposer votre dossier physique à l’INJS.

4-Déposer les dossiers à l’INJS :

- Publicité-



Pour le dépôt de votre dossier physique, vous devez :

– Imprimer votre fiche d’Inscription au Concours d’entrée à l’INJS dans votre espace candidat;

– Imprimer votre demande d’inscription adressée à « Monsieur le Directeur Général de l’INJS »;

– Retirer votre certificat de visite médicale délivré par le Centre de Médecine du Sport (CMS) de l’INJS;

– Payer les frais d’inscription aux concours d’entrée à l’INJS (Tous les paiements se feront en ligne. Aucun paiement ne se fera à l’agence comptable de l’INJS; ).

– Imprimer, sur le site https://pay.tresor.gouv.ci, en trois exemplaires(3), le reçu des frais d’inscription.

Au terme de la visite médicale, vous avez été déclaré « apte »?.

Cliquer ici pour choisir un ou plusieurs concours.

Articles similaires