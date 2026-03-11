Concours administratifs 2026 : plus de 400 concours ouverts en Côte d’Ivoire

La ministre d’État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, a officiellement lancé ce mercredi 11 mars la session 2026 des concours administratifs en Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite lors d’un point de presse tenu à Le Plateau.

La ministre d’État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration, Anne Désirée Ouloto, a officiellement lancé ce mercredi 11 mars la session 2026 des concours administratifs en Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite lors d’un point de presse tenu à Le Plateau.

Au total, plus de 400 concours sont prévus cette année, contre 590 lors de la session 2025. Malgré cette baisse, les autorités assurent que l’organisation reste adaptée aux besoins de l’administration. Selon la ministre d’État, le processus s’inscrit dans une dynamique d’innovation et de rapprochement entre l’administration et les citoyens. « Le dispositif repose sur trois principes : transparence, équité et célérité », a-t-elle indiqué.

Dans le détail, 199 concours, soit 47 % du total, concernent le recrutement de nouveaux agents. Les 224 autres concours, représentant 53 %, sont consacrés à la promotion interne des fonctionnaires. Les concours de recrutement comprennent 14 concours directs, 121 concours de recrutement classiques, 54 concours exceptionnels spécifiques et 10 concours destinés aux Ivoiriens de la diaspora.

Publicité

Du côté de la promotion interne, l’administration prévoit 161 concours professionnels et 63 concours professionnels exceptionnels. La ministre a par ailleurs lancé un appel aux candidats disposant de profils techniques, particulièrement recherchés par l’administration. Parmi eux figurent les ingénieurs statisticiens économistes, les ingénieurs des travaux publics, les démographes, les architectes, les ingénieurs agronomes, les ingénieurs de l’aviation civile ou encore les médecins spécialistes.

Le ministère a également annoncé l’organisation des concours d’entrée à l’École nationale d’administration (ENA) pour l’année 2027. Six concours seront ouverts : trois concours directs et trois concours professionnels. Au total, 600 auditeurs seront recrutés, contre un peu plus de 900 lors de la session précédente. La répartition prévoit 450 auditeurs pour les concours directs (75 %) et 150 pour les concours professionnels (25 %). Ces recrutements permettront d’accéder aux trois cycles de formation de l’école : cycle moyen, cycle moyen supérieur et cycle supérieur.

Les autorités ont également réaffirmé leur engagement à garantir la fiabilité du processus, notamment à travers la digitalisation des procédures, la consultation en ligne des notes et la publication progressive des résultats. Dans le cadre des mesures sociales du gouvernement, l’âge limite de candidature reste relevé. Il est fixé à 42 ans pour les grades A1 à A3, contre 40 ans auparavant, et à 47 ans pour le grade A4, contre 45 ans précédemment. Aucune dérogation ne sera toutefois accordée au-delà de ces seuils.

Publicité

Inscription du 16 mars au 30 avril

Les inscriptions en ligne se dérouleront du 16 mars au 30 avril 2026. Les épreuves sont programmées sur quatre périodes : les 27 et 28 juin, les 11 et 12 juillet, les 25 et 26 juillet, ainsi que les 8 et 9 août 2026. Les résultats seront publiés progressivement entre juillet et septembre.