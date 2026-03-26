Concours 2026 en Côte d’Ivoire : la Gendarmerie nationale recrute des sous-officiers

En Côte d’Ivoire, le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a lancé le concours de recrutement des sous-officiers de la Gendarmerie nationale pour l’année 2026.

D’après le communiqué, ce concours est ouvert aux jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes répondant aux critères suivants : être titulaires du BEPC ou d’un diplôme équivalent, avoir entre 18 et 25 ans au 31 décembre 2026, et présenter une aptitude physique conforme aux exigences.

Les inscriptions se font exclusivement en ligne, du lundi 30 mars au dimanche 19 avril 2026, via la plateforme officielle du Ministère de la Défense : https://defense.ciconcours.net

Le calendrier des différentes étapes du concours est le suivant :

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Épreuve d’admissibilité : dimanche 03 mai 2026

: dimanche 03 mai 2026 Visite médicale : du mardi 26 mai au mardi 16 juin 2026

: du mardi 26 mai au mardi 16 juin 2026 Dépôt des dossiers et prise de vue : du lundi 06 au mardi 14 juillet 2026

: du lundi 06 au mardi 14 juillet 2026 Épreuves sportives et pratiques : du mardi 07 au jeudi 16 juillet 2026