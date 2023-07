Côte d’Ivoire : Charles Gnaoré répond à Koné Katinan, « Nos populations ne s’associeront plus à… »

- Publicité-

Le député Kangbe Yayoro Charles Lopez alias Charles Gnaoré, présent ce samedi 8 juillet à N’douci dans le cadre d’une activité politique, a critiqué les déclarations de Justin Katinan Koné, porte-parole du PPA-CI.

Pour le secrétaire national du RHDP chargé de la jeunesse, la dernière apparition de Justin Koné Katinan concernant l’inscription volontaire ou forcée du nom de son mentor sur les listes électorales a des arrière-pensées. Le député de N’douci Gbolouville a déclaré que Koné Katinan a annoncé que le PPA-CI utilisera tous les moyens légaux pour inscrire Laurent Gbagbo sur les listes électorales.

Selon lui, derrière cette revendication se cache une stratégie visant à semer le désordre pour que la Côte d’Ivoire soit à nouveau plongée dans le chaos, comme elle l’était en 2020. « Aussi, voulons-nous comprendre cette position subversive et de va-t’en guerre du sieur Katinan. De quelle action légale parle-t-il ? Comment compte-t-il mener ces actions légales ? Avec qui veut-il mener ces actions ? Autant de questions qui nous invitent tous à aller comprendre cette sortie du porte-parole du PPA-CI », a déclaré Charles Gnaoré.

- Publicité-

Il a poursuivi son propos en rappelant que grâce au président Alassane Ouattara, Koné Katinan est rentré en Côte d’Ivoire et s’est même discrètement réintégré dans la fonction publique. « Nos populations ne s’associeront plus à des mots d’ordre de qui que ce soit encore moins à des nostalgiques chefs de guerre, grossis par le vol, le braquage et le pillage de la Bceao et qui ont roulé carrosse en mettant de côté le développement de la Côte d’Ivoire », a-t-il dit.

Selon Charles Gnaoré, Laurent Gbagbo est « Gracié, mais non amnistié »

Charles Gnaoré a ajouté qu’aujourd’hui, les proches du président du PPA-CI sont heureux de vivre dans un pays où les gens vivent bien et qui est appelé à se développer. Cependant, leur haine, leur jalousie et leur amertume envers la Côte d’Ivoire en mouvement et envers Alassane Ouattara ne peuvent distraire le peuple de Côte d’Ivoire.

« Nous demandons que Koné Katinan, courageux qu’il est, aille plus loin pour dire ce qu’il entend par « tous les moyens légaux », a martelé le député Charles Gnaoré.

- Publicité-

Charles Gnaoré profite de la tribune pour inviter la justice ivoirienne à se pencher sur l’affaire, à faire intervenir le porte-parole du PPA-CI, Justin Koné Katinan pour clarifier sa pensée. Le PPA-CI ne s’est pas conformé, car il avait jusqu’au 1er juillet 2023 pour faire appel en dernier recours afin de réinscrire le nom de Laurent Gbagbo sur les listes électorales. Or, la Commission électorale indépendante (CEI) qui a rejeté le dossier de Laurent Gbagbo n’a fait que suivre une décision de justice, apparemment qualifiée d’injuste dans le camp gbagboïste ! Gracié, mais non amnistié, il écope encore de moins de 20 ans de prison.