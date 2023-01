Côte d’Ivoire: cette grandiose cérémonie de dot de la fille d’une ministre et un camerounais

En Côte d’Ivoire, Naomie, fille de Françoise Remarck Ministre de la Culture et de la Francophonie a fait son mariage coutumier avec un camerounais le jeudi 28 décembre 2022.

En matière d’alliance ou d’histoire d’amour, il existe visiblement une attraction entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Après Tenor et Eunice Zunon, puis KS Bloom et les camerounaises Indira et Diana Bouli, c’est l’enfant d’une ministre d’Alassane Ouattara qui s’est unie officiellement à un Camerounais.

Le gendre de Françoise Remarck, Ministre de la Culture et de la Francophonie s’appelle Lionel. Il était en Côte d’Ivoire avec toute sa famille la semaine dernière pour demander officiellement la main de Naomie.

C’est le lead vocal du groupe Magic System qui a vendu la mèche sur sa page Facebook. « J’ai pris part ce jour à la cérémonie de dot de Naomie (fille de notre ministre de la Culture) et Lionel », a écrit Asalfo.

Une grandiose cérémonie de dot

D’après lui, comme les Camerounais ont toujours été fans des Ivoiriennes , la dot a été donné en signe de mariage coutumier. « Le camerounais Lionel s’est déplacé avec toute la famille Royale (2 avions, svp) pour venir demander la main de notre fille. Que Dieu bénisse leur union », a-t-il précisé.

Françoise Remarck est un haut cadre du secteur privé et femme politique ivoirienne. Avant sa nomination en tant que Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, elle était présidente du conseil d’administration de Canal + CI et A+ Côte d’Ivoire.

Elle s’impose par son expérience acquise dans divers domaines et remplace à ce poste Harlette Badou N’Guessan Kouamé.